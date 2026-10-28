16 வயது சிறுமியை சீண்டிய வாலிபருக்கு 15 ஆண்டு சிறை
16 வயது சிறுமியை சீண்டிய வாலிபருக்கு 15 ஆண்டு சிறை
ADDED : செப் 23, 2026 08:14 PM
அம்பத்துார்: அம்பத்துார் பகுதியில் 16 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை தந்த ரஞ்சித்குமார், 22, என்ற வாலிபருக்கு, 15 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அம்பத்துார் காவல் சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த, 16 வயது சிறுமியை, அம்பத்துாரைச் சேர்ந்த ரஞ்சித்குமார், 22, என்பவர், காதலிப்பதாக ஆசைவார்த்தை கூறி பாலியல் தொல்லை தந்துள்ளார்.
சிறுமியின் தாய், 2024ல் அளித்த புகாரையடுத்து, அம்பத்துார் மகளிர் போலீசார், பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் ‘போக்சோ’ வழக்கில் ரஞ்சித்குமாரை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர். இது குறித்த வழக்கு, திருவள்ளூர் மாவட்ட, போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
வழக்கு விசாரணை முடிந்த நிலையில், ரஞ்சித்குமாருக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 20,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து, நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டது.
அபராதம் கட்ட தவறினால், கூடுதலாக ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்த நீதிமன்றம், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு, 25 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டு உள்ளது.