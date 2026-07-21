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﻿ வாரிய குடியிருப்பு வளாகத்தில் வாலிபர் வெட்டி கொலை

﻿ வாரிய குடியிருப்பு வளாகத்தில் வாலிபர் வெட்டி கொலை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:10 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:10 AM

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வண்ணாரப்பேட்டை: வண்ணாரப்பேட்டை வாரிய குடியிருப்பு வளாகத்தில், வாலிபர் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு வெட்டி கொல்லப்பட்டார். இச்சம்பவத்தில் ஆறு பேரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

ஓட்டேரி, எஸ்.வி.எம்., நகரைச் சேர்ந்தவர் பலி ஆடு என்ற அஜய், 20; இவர் மீது, கொலை முயற்சி உட்பட மூன்று வழக்குகள் உள்ளன.

இவர், தன் தோழியான காஜல் என்ற திருநங்கையை, 'ஹோண்டா ஆக்டிவா ஸ்கூட்டரில் அழைத்து சென்று பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, ராமதாஸ் நகரில் உள்ள, வாரிய குடியிருப்பில் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 12:00 மணிக்கு இறக்கிவிட்டார்.

அப்போது, அஜயை பின் தொடர்ந்து, மூன்று பைக்குகளில் வந்த ஆறு பேர், அவரை வழிமறித்து, கத்தியால் சரமாரியமாக வெட்டி தப்பினர். தலையில் பலத்த வெட்டு காயங்கள் ஏற்பட்டு, ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த அஜய், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

தகவலறிந்து வந்த வண்ணாரப்பேட்டை போலீசார், அவரது உடலை மீட்டு விசாரணையை துவக்கினர்.

இக்கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட அருண்ராஜ், 27, உட்பட ஆறு பேரை நேற்று கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர். இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சிறுவனை, கெல்லீஸில் உள்ள அரசு கூர்நோக்கு இல்லத்தில் சேர்த்தனர்.

போலீசார் கூறியதாவது:

கொலை முயற்சி வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அஜய்க்கும், அங்கு ஏற்கனவே இருந்த அருண்ராஜ், 27, என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருவரும் வெளியே வந்தநிலையில், 'யார் பெரிய ரவுடி' என, 'வீடியோ' எடுத்து போடுவதில் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே அருண்ராஜின் உறவுக்கார பெண்ணுக்கு அஜய் குறுந்தகவல் அனுப்பி வந்துள்ளார்.

இதுகுறித்து மூன்று நாட்களுக்கு முன், அஜய் வீட்டிற்கு சென்று அருண்ராஜ் கேட்டபோது, இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதை மனதில் வைத்து, அருண்ராஜ், அ வரது கூட்டாளிகளான 'ஸ்பேரோ' என்ற தனுஷ், 22, தமிழரசன், 29, சுனில் என்ற சூர்யா, 20, சிவா, 23, மற்றும் 17 வயதுடைய சிறுவன் ஆகியோர், அஜயை வெட்டி கொன்றனர்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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