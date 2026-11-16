குப்பை லாரி மீது பைக் மோதி வாலிபர் பலி; நண்பர் ‘சீரியஸ்’
குப்பை லாரி மீது பைக் மோதி வாலிபர் பலி; நண்பர் ‘சீரியஸ்’
ADDED : நவ 16, 2026 06:37 PM
பள்ளிக்கரணை: திடீரென திரும்பிய குப்பை லாரியில் பைக் மோதிய விபத்தில், கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த முருகன், 25 என்ற வாலிபர் உயிரிழந்தார். பலத்த காயமடைந்த அவரது நண்பர், மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிப்பட்டுள்ளார்.
-கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முருகன். சந்தோஷ், 20. நண்பர்களான இருவரும், சென்னை, துரைப்பாக்கத்தில் தங்கி, பஞ்சர் கடையில் பணிபுரிந்து வந்தனர்.
இருவரும், நேற்று (நவ.,15) ‘ஹோண்டா ஷைன்’ பைக்கில் பல்லாவரம் சென்றனர். அங்கிருந்து, பல்லாவரம் – -துரைப்பாக்கம் 200 அடி ரேடியல் சாலை வழியாக வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தனர்.
பள்ளிக்கரணை, ‘சென்னை ஒன்’ ஐ.டி., பார்க் அருகே மாலை 4:00 மணியளவில் வந்தபோது முன்னால் சென்ற குப்பை லாரி, திடீரென வலதுபுறம் திரும்பியுள்ளது. இதை முருகன் சற்றும் எதிர்பாராத நிலையில், குப்பை லாரி மீது பைக் மோதியது.
இதில், பலத்த காயமடைந்த இருவரும், தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அங்கிருந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு முருகனை அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு இன்று (நவ.,16) அதிகாலை அவர் உயிரிழந்தார். சந்தோஷுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து, பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, குப்பை லாரி ஓட்டுநரான குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த சின்னா, 45, என்பவரிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.