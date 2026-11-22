பைக் விபத்தில் வாலிபர் பலி நண்பருக்கு 2 ஆண்டு சிறை
பைக் விபத்தில் வாலிபர் பலி நண்பருக்கு 2 ஆண்டு சிறை
ADDED : நவ 21, 2026 08:37 PM
சென்னை: பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்து நண்பர் உயிரிழந்த வழக்கில், பைக்கை ஓட்டிச் சென்ற ஜாபர், 41, என்பவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திருவொற்றியூர் நீதிமன்றம் இன்று (நவ.,21) தீர்ப்பளித்தது.
சென்னை, பூங்கா நகரைச் சேர்ந்த ஜாபர், கடந்த 2015 ஏப்., 1ல், தன் நண்பர் சீனிவாசன், 36, என்பவருடன் பைக்கி, திருவொற்றியூர் – பேசின் சாலை, சர்ச் அருகேல் சென்றார். அப்போது, வேகத்தடையில் பைக் அதிவேகமாக ஏறி இறங்கியதில், பின்னால் அமர்ந்திருந்த சீனிவாசன் தவறி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தார். அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவர், ஏப்., 19ல் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து வண்ணாரப்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தனர். இவ்வழக்கில் இன்று ஜாபரை குற்றவாளி என அறிவித்த நீதிமன்றம், அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தது.