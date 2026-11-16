பைக் – ஆட்டோ மோதி விபத்து சிகிச்சை பலனின்றி வாலிபர் பலி
பைக் – ஆட்டோ மோதி விபத்து சிகிச்சை பலனின்றி வாலிபர் பலி
ADDED : நவ 15, 2026 04:06 PM
பெரம்பூர்: இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற கிஷோர்குமார், 21, என்ற வாலிபர், ஆட்டோ மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்து சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
பெரம்பூர், ஜவகர் நகரைச் சேர்ந்தவர் கிஷோர்குமார்; தனியார் நிறுவன ஊழியர். நேற்று (நவ.,14) இரவு வேலை முடிந்து, இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார். ஐ.சி.எப்., லோகோ ஒர்க்ஸ் சாலையில் சென்றபோது, எதிரே வந்த ஆட்டோ, இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது.
இதில், கிஷோர்குமாருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அங்கிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். மேல் சிகிச்சைக்காக, ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி, இன்று (நவ.,15) நள்ளிரவு கிஷோர்குமார் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, கொளத்துார் போக்குவரத்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ஆட்டோ ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.