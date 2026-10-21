/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தனியார் பஸ் மோதி விபத்து வாலிபர் பலி
ADDED : அக் 21, 2026 12:16 AM
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ஆவடி: தனியார் பேருந்து மோதி, 28 வயது தனஞ்செயன் என்ற வாலிபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், செவ்வாய்பேட்டை, கிளம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தனஞ்செயன், 28; தற்காலிக ஓட்டுநர். இவர், நேற்று மாலை உணவு வாங்குவதற்காக, ‘ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர் பிளஸ்’ பைக்கில், திருமுல்லைவாயிலில் இருந்து ஆரிக்கம்பேடு பிரதான சாலையில் சென்றார்.
திருமுல்லைவாயில், எட்டியம்மன் கோவில் அருகே சென்றபோது, எதிரே வந்த தனியார் பேருந்து மோதி, தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
ஆவடி போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், தனஞ்செயன் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக போரூர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விபத்து தொடர்பாக முகப்பேரைச் சேர்ந்த தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர் பாபு, 24, என்பவரிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.