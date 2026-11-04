/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பேருந்து மோதி இளைஞர் பலி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:36 PM
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பூந்தமல்லி: தனியார் பேருந்து மோதி, 22 வயது இளைஞர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
திருநின்றவூர், மூவேந்தர் நகரைச் சேர்ந்தவர் விக்ரம், 22; தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவர், சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், தன் ‘சுசூகி சிக்சர்’ பைக்கில், பாரிவாக்கம் நோக்கி நேற்று சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, பின்னால் வந்த தனியார் பேருந்து, பைக் மீது மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே விக்ரம் பலியானார்.
ஆவடி போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்து, விபத்து ஏற்படுத்திய பேருந்து ஓட்டுநர் முருகன், 39, என்பவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.