/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பேருந்து மோதி வாலிபர் இறப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 07:47 PM
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அம்பத்துார்: பேருந்து மோதியதில், 29 வயதுடைய வாலிபர் பலியானார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், மருவமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 29; அம்பத்துாரில் ஒரு ஹோட்டல் ஊழியர்.
நேற்று (நவ.,5) இரவு, ‘ஹோண்டா டியோ’ ஸ்கூட்டரில், வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார். பின்னால் வந்த அடையாளம் தெரியாத பேருந்து, மணிகண்டன் ஓட்டிய ஸ்கூட்டர் மீது மோதியது.
இதில் தடுமாறி விழுந்த அவர் மீது, பேருந்தின் பின்பக்க டயர் ஏறி இறங்கியதில், சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.
செங்குன்றம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், மணிகண்டனின் உடலை கைப்பற்றி, வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.