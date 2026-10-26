சாலை விபத்து: வாலிபர் பலி

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ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
மேடவாக்கம்: அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி, ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஹாரிஸ், 36 என்பவர், சென்னை மேடவாக்கத்தில் உள்ள பிரியாணி கடையில் பணிபுரிந்தார். இவர், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 12:20 மணியளவில், தன் டி.வி.எஸ்., எக்ஸ்.எல்., ‘மொபெட்’டில் வேளச்சேரி பிரதான சாலை வழியாக தாம்பரம் நோக்கி சென்றார்.
மேடவாக்கத்தில் உள்ள ‘இந்தியன் ஆயில்’ பெட்ரோல் ‘பங்க்’ அருகே சென்றபோது, பின்னால் வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம், இவரது ‘மொபெட்’ மீது மோதி நிற்காமல் சென்றது. இதில், தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே ஹாரிஸ் உயிரிழந்தார். பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர்.