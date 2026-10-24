குடும்பத்தினருக்கு அரசு உதவ வேண்டும் வீடியோ வெளியிட்டு வாலிபர் தற்கொலை
குடும்பத்தினருக்கு அரசு உதவ வேண்டும் வீடியோ வெளியிட்டு வாலிபர் தற்கொலை
ADDED : அக் 23, 2026 04:30 AM
பாடி: குடும்பத்தினருக்கு அரசு உதவ வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து, வீடியோ வெளியிட்டு 23 வயது வாலிபர் தற்கொலை செய்த சம்பவம், அதிர்ச் சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாடியைச் சேர்ந்தவர் வைரமுத்து, 30; லோடு ஆட்டோ ஓட்டுநர். கடந்த 13ம் தேதி வீடியோ ஒன்றை வெளிட்டு, வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன், அவர் பதிவு செய்த வீடியோ நேற்று வெளியானது.
அதில் வைரமுத்து கூறியிருப்பதாவது:
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த மாடம்பாக்கத்தில் எங்களுக்கு சொந்தமான 8,696 சதுரடி இடத்தை, உமித்ராஜ் என்ற சேட்டும், அவரது மகன்களும் போலி ஆவணங்கள் வாயிலாக அபகரித்து விட்டனர். இது தான் என் சாவுக்கு காரணம்.
இது தொடர்பாக, தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரகத்தில் கடந்தாண்டு புகார் அளித்துள்ளோம். போலீசார் வழக்கை விசாரிப்பதில் தாமதம் செய்தனர்.
இதனிடையே, சிறுநீரகங்கள் செயலிழந்ததால் என் தம்பி மணிகண்டனுக்கு டயாலிஸிஸ் செய்து வருகிறோம். என் தந்தை முருகேசன் உடல்நலக் குறைவாலும், வயது முதிர்வாலும் அவதியடைந்து வருகிறார்.
எனவே, என் சிறுநீரகங்களை, தம்பி மணிகண்டனுக்கு பொருத்த வேண்டும் என, அமைச்சர் அருண்ராஜ் மற்றும் முதல்வர் விஜயிடம் கோரிக்கை வைக்கிறேன்.
அம்மா, அப்பா மன்னித்துவிடுங்கள். எப்போதும் உங்களுடன் தான் இருப்பேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.
அவர் தற்கொலை செய்து பல மணி நேரத்திற்கு பின், அவரது உடல் மீட்கப்பட்டதால், அவரது உடலுறுப்புகள் அனைத்தும் செயலிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, அவரது தந்தை முருகேசனின் சிறுநீரகத்தை, அவரது இளைய மகன் மணிகண்டனுக்கு பொருத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.