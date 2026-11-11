வாலிபர் வெட்டிக் கொலை :திருவொற்றியூரில் பதற்றம்

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ADDED : நவ 10, 2026 01:06 AM
சென்னை: திருவொற்றியூரில் நேற்றி ரவு மர்ம கும்பலால் வாலிபர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை திருவொற்றியூர், காலடிப்பேட்டை, வள்ளலார் நெடுஞ்சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பவித்ரன், 34; மருந்து விற்பனை பிரதிநிதி. இவர், நேற்றிரவு காலடிப்பேட்டை, வன்னியர் தெரு வழியாக பைக்கில் சென்றார்.
அவரை, இரண்டு பைக்கில் பின்தொடர்ந்த ஆறு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் வழிமறித்து, கத்தி உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களால் வெட்ட முயன்றது. பைக்கை கீழே போட்டு விட்டு பவித்ரன் ஓட்டம் பிடித்தார்.
தொடர்ந்து விரட்டிச் சென்ற கும்பல், அவரை சரமாரியாக முகத்தில் வெட்டி விட்டு தப்பியோடியது. இதில், பவித்ரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த திருவொற்றியூர் போலீசார், அவரது உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், பவித்ரனை கொலை செய்த மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.
விசாரணையில், கஞ்சா விற்பனையில் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என, போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.