ADDED : நவ 20, 2026 07:40 PM
எண்ணுார்: மெத்தைக்கு அடியில், கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்த, கணேசன், 25, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
எண்ணுார் காவல் உதவி கமிஷனர் வெங்கட் குமார் தலைமையில், 50க்கும் மேற்பட்ட போலீசார், எண்ணுார் – சுனாமி குடியிருப்பில், இன்று (நவ.,20) மதியம், திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
இதில், 79 வது பிளாக், நான்காவது தளத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில் வாலிபர் ஒருவர் மெத்தைக்கு அடியில், பொம்மைக்குள் என, 4.2 கிலோ எடையுள்ள கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருந்தார்.
கணேசன் என்பவரை கைது செய்த போலீசார், 45,000 ரூபாய் மதிப்பிலான, 4.2 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
அதே போல், 133 வது பிளாக்கில், பத்மாவதி, 49, என்ற பெண் வீட்டில், 20 பாக்கெட் ஹான்ஸ் இருந்தது. பறிமுதல் செய்த போலீசார், பெண்ணை கைது செய்தனர்.
விசாரணைக்கு பின், இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.