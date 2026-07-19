கொடிசியா புத்தக கண்காட்சியில் திரண்ட 10 ஆயிரம் வாசகர்கள்

கொடிசியா புத்தக கண்காட்சியில் திரண்ட 10 ஆயிரம் வாசகர்கள்
கொடிசியா புத்தக கண்காட்சியில் திரண்ட 10 ஆயிரம் வாசகர்கள்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:31 PM
கோவை: கொடிசியா வணிக வளாகத்தில், 10வது புத்தக கண்காட்சி நடந்து வருகிறது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக வாசகர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என, பல ஆயிரம் பேர் கண்காட்சியை பார்வையிட்டு புத்தகங்களை வாங்கி செல்கின்றனர்.
இலக்கியம், வரலாறு, அறிவியல், விஞ்ஞானம், ஆன்மிகம் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான நுால்கள் என, 400 ஸ்டால்களில் பல லட்சம் புத்தகங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
நேற்று ஞாயிறு என்பதால், காலை 10:00 மணியில் இருந்தே பார்வையாளர்கள் அதிகம் வரத்துவங்கினர். பகல் ஒரு மணியளவில் ஐந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அரங்கில் இருந்தனர்.
மாலை 6:00 மணிக்கு பேராசிரியர் கு.ஞானசம்பந்தனின் நகைச்சுவை பட்டிமன்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இருந்ததால் 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் வந்திருந்தனர். ஆன்மிக நுால்கள், குழந்தைகள் நுால்களை விரும்பி வாங்கி சென்றனர்.
புத்தக கண்காட்சி நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘‘வெள்ளி, சனி இரண்டு நாட்களாக நல்ல கூட்டம் இருந்தது. இன்று (நேற்று) ஞாயிறு என்பதால் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அதிக வாசகர்கள் வந்து விட்டனர். 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பார்வையிட்டுள்ளனர். வந்தவர்கள் எல்லோரும் பை நிறைய புத்தகங்களை வாங்கிச் சென்றனர்,’’ என்றார்.
கண்காட்சி வரும் 26ம் தேதி வரை நடக்கிறது.