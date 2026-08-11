/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கிரிக்கெட் அணி தேர்வு 140 பேர் பங்கேற்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:41 PM
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கோவை: மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம்(சி.டி.சி.ஏ.,) சார்பில் 23 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள் அடங்கிய மாவட்ட அணிக்கான தேர்வு, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை, அறிவியல் கல்லுாரி மைதானத்தில் நடந்தது. 140 பேர் பங்கேற்றனர்.
‘பெர்பார்மன்ஸ்’ உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் 45 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் மூன்று அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ‘லீக்’ போட்டி நடத்தப்படுகிறது. இதிலிருந்து தகுதி அடிப்படையில் 20 பேர் இறுதி செய்யப்படவுள்ளதாக, சங்க செயலாளர் சந்திரமவுலி தெரிவித்தார்.