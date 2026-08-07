ஆறு மாதங்களில்  1,501 சாலை விபத்துகள்!  ‘ஹாட் ஸ்பாட்’ பகுதிகளில் போலீசார் ஆய்வு 

ஆறு மாதங்களில் 1,501 சாலை விபத்துகள்! ‘ஹாட் ஸ்பாட்’ பகுதிகளில் போலீசார் ஆய்வு
ஆறு மாதங்களில் 1,501 சாலை விபத்துகள்! ‘ஹாட் ஸ்பாட்’ பகுதிகளில் போலீசார் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:00 PM
கோவை: மாவட்டத்தில் சாலை விபத்துகளை குறைக்கும் நோக்கில், விபத்து அதிகம் நடக்கும் ‘ஹாட் ஸ்பாட்’ கண்டறிந்து, போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளனர்.
விபத்துகளை தடுப்பதற்கான நீண்டகால நடவடிக்கைகளை போலீசார், மாவட்ட நிர்வாகம், நெடுஞ்சாலைத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் இணைந்து ஆலோசித்து வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து விபத்துகள் நடக்கும் இடங்கள், முக்கிய காரணங்கள், நேரம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளன.
சாலைகளின் அகலம், வளைவுகள், சந்திப்புகள், வேகக்கட்டுப்பாட்டு வசதிகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், தெருவிளக்குகள், சாலை மார்க்கிங், தண்ணீர் தேங்கும் பகுதிகள், சேதமடைந்த சாலைகள், விலங்குகள் சாலையை கடக்கும் பகுதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து அம்சங்களும் ஆய்வு செய்யப்படும். இதன் அடிப்படையில் சாலை பாதுகாப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படவுள்ளன.
விபத்து அதிகம் நடக்கும் பகுதிகளில் போலீஸ் ரோந்து மற்றும் வாகன தணிக்கை தீவிரப்படுத்தப்படும் என்றும், போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், உயர் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் நமது நிருபரிடம் கூறினார்.
மேலும் அவர், ‘பெரியநாயக்கன்பாளையம், சூலுார், பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலை விபத்துகள் அதிகமாக பதிவாகின்றன. முதல்கட்டமாக 40 ஹாட் ஸ்பாட்களில் விரிவான ஆய்வு நடத்தி குறைகளை சரி செய்யப் போகிறோம்’ என்றார்.