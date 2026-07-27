/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ராமநாதபுரத்தில் 25 நாள் ‘ஒன்வே’
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:40 PM
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கோவை: ராமநாதபுரம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே பாதாள சாக்கடை குழாய் பதிக்கும் வேலையை மாநகராட்சி நிர்வாகம் செய்து வருவதால், போக்குவரத்து ஒன்வே ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘ராமநாதபுரம் சந்திப்பில் இருந்து 200 மீ., தொலைவுக்கான குழாய், சேம்பர் சேதமடைந்துள்ளன. புதிய சேம்பர் கட்டி குழாய் பதிக்கவுள்ளோம். இரவு மட்டும் இவ்வேலை நடக்கும். அடுத்த 25 நாட்களில் முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். வேலை நடக்கும் நேரத்தில், அந்த 200 மீ., தொலைவுக்கு ஒரு வழியாக மட்டும் போக்குவரத்துக்கு அனுமதிக்கப்படும்’ என்றனர்.