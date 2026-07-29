/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சிறுவாணியில் 29 மி.மீ. மழை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
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கோவை: சிறுவாணி அணை பகுதியில் மீண்டும் மழைப்பொழிவு காணப்படுகிறது. நேற்று முன்தினம் 21 மி.மீ. பதிவானது. நேற்று காலை 8 மணி நிலவரப்படி நீர்ப்பிடிப்பு ஏரியாக்களில் 29 மி.மீ. அடிவாரத்தில் 12 மி.மீ. பெய்தது.
குடிநீர் தேவைக்கு 7.55 கோடி லிட்டர் எடுக்கப்பட்டது. நேற்று முன் தினம் 20.27 அடியாக இருந்த நீர் மட்டம் 20.70 அடியாக (மொத்த உயரம் 50 அடி) உயர்ந்தது. நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மழை தொடர்வதால், குளுகுளு சீதோஷ்ண நிலை காணப்படுகிறது.