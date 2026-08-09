/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ 3 கிலோ கஞ்சா போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
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சிறுமுகை: சிறுமுகை, வெள்ளி குப்பம்பாளையம் பகுதியில், கஞ்சா விற்பனை நடப்பதாக கிடைத்த தகவலின் படி, சிறுமுகை இன்ஸ்பெக்டர் செல்வம் தலைமையிலான போலீசார், அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
சந்தேகத்தின் பேரில், அங்கிருந்த இருவரிடம் விசாரித்ததில், முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளிக்கவே, போலீஸ் ஸ்டேஷன் அழைத்து சென்று விசாரித்தனர். அவர்கள், ஷேக் தாவூத், 24, ஷாஜா, 22 என்பதும், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இவர்களிடம் இருந்து, 3 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 100 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.--