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300 மாணவர்கள் 10 மணி நேரம் காரத்தே பயிற்சி செய்து சாதனை

300 மாணவர்கள் 10 மணி நேரம் காரத்தே பயிற்சி செய்து சாதனை

ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM

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மேட்டுப்பாளையம்: காரமடையில் 300 பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் 10 மணி நேரம் கராத்தே பயிற்சியில் ஈடுபட்டு சாதனை புரிந்தனர்.

காரமடை எஸ்.வி.ஜி.வி., பள்ளி சார்பில், காரத்தே அமைப்புகள், காரமடை ரோட்டரி சங்கம் உள்ளிட்டவை இணைந்து,

வேல்டு புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் சாதனைக்கு, பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் 300 பேர் தொடர்ந்து 10 மணி நேரம் கராத்தே பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர். பள்ளி வளாகத்தில் நடந்த இந்நிகழ்ச்சியில், 3 வயது முதல் 13 வயது உடைய பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர்.

அவர்களுக்கு கட்டா பன்ச், கிக் உள்ளிட்ட 30 வகையான காரத்தே அசைவுகள் சொல்லித் தரப்பட்டது‌.

இதுகுறித்து, பயிற்சியாளர்கள் கூறுகையில், மாணவர்கள் தங்களது உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணவும் அவர்களது வில் பவர், ஸ்டமினா உள்ளிட்டுவற்றை அதிகரிக்கவும் கராத்தே பயிற்சி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. குறிப்பாக சகிப்புத்தன்மை, நேரம் கடைபிடிப்பது, பெரியவர்களுக்கு மரியாதை அளிப்பது போன்ற மாணவர்களின் நல்லொழுக்கம் இந்த பயிற்சியினால் மேம்படுகிறது, என்றனர் .

தமிழ்நாடு கராத்தே பயிற்சி சங்க ஷிகான் அருள்மொழி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சென்சாய் பிரபு கார்த்தி முன்னிலை வகித்தார். காரமடை எஸ்.வி.ஜி.வி மெட்ரிக் பள்ளி தாளாளர் பழனிசாமி, நிர்வாக அறங்காவலர் லோகு முருகன், முதல்வர் சசிகலா, நிர்வாக அதிகாரி சிவ சதீஷ்குமார், காரமடை ரோட்டரி சங்க தலைவர் சதீஸ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துக்கொண்டனர்.

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