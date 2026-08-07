போலீசாரை சுற்றிவளைத்து தாக்கிய 4 திருநங்கை கைது 

ADDED : ஜூலை 24, 2026 08:53 PM
கோவை, ஜூலை 25–
அன்னுார் ஆடிட்டர் ஒருவர், இரவில் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் காரை நிறுத்தி போனில் பேசி கொண்டிருந்தார். அவரை ஒரு திருநங்கை தனிமையான இடத்துக்கு அழைத்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அங்கு காத்திருந்த சில திருநங்கைகள் சேர்ந்து ஆடிட்டரை இம்சைப்படுத்தி பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர். அவரும் பய்ந்து மொபைல்போன் மூலம், 12,000 ரூபாய் அனுப்பியுள்ளார்.
அடிக்கடி அந்த இடத்தில் இதுபோல் நடப்பதாக புகார்கள் வந்ததால், போலீசார் விசாரிக்க சென்றனர். திருநங்கைகள் போலீசை முற்றுகையிட்டு ஆபாசமாக திட்டியுள்ளனர். ரோந்து வாகனத்தின் மீது கல் வீசி தாக்கியதில் கண்ணாடி உடைந்தது. போலீசாரையும் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
மொபினா , 27 மகதி, 21, இனியா , 22, ஆரஞ்ச் 21 ஆகிய திருநங்கைகளை பணம் பறிப்பு, போலீசாரை தாக்குதல், பொது சொத்துக்கு சேதம் ஏற்படுத்துதல் ஆகிய பிரிவுகளில் கைது செய்தனர்.