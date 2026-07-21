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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ காரின் மீது அமர்ந்து ‘அட்ராசிட்டி’ சுற்றுலா வந்த 4 வாலிபர்கள் கைது

காரின் மீது அமர்ந்து ‘அட்ராசிட்டி’ சுற்றுலா வந்த 4 வாலிபர்கள் கைது

காரின் மீது அமர்ந்து ‘அட்ராசிட்டி’ சுற்றுலா வந்த 4 வாலிபர்கள் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவில், கார் மீது அமர்ந்து அட்ராசிட்டி செய்த வாலிபர்கள் நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பொள்ளாச்சி – கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கோவில்பாளையத்தில் இருந்து கிணத்துக்கடவு வழியாக, வாடகை காரில் டிரைவருடன் சேர்த்து நான்கு பேர் பயணித்தனர்.

இதில், இருவர் ஜன்னல் கண்ணாடியை கீழே இறக்கி அதன் மீது அமர்ந்தும், ஒருவர் காரின் மேல் பகுதியில் அமர்ந்த படி, கையில் துண்டை ஆட்டியபடியும், ரோட்டில் செல்லும் மற்ற வாகன ஓட்டுநர்களை அச்சுறுத்தும் வகையிலும் பயணித்தனர். ரோட்டில் சென்ற சக பயணிர், இந்த காட்சியை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டது வைரலானது.

கிணத்துக்கடவு போலீசார் காரில் பயணித்த நபர்களை கண்காணிப்பு கேமரா வாயிலாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், கார் பதிவு எண்ணின் அடிப்படையில், டிரைவரை கண்டுபிடித்தனர். காரை ஓட்டியது, கோவையை சேர்ந்த சரவணகுமார், - 24, என்பது தெரியவந்தது.

மேலும், காரில் பயணித்த கோவையை சேர்ந்த சென்றாய பெருமாள், - 24, ராகுல் குமார், 19, மற்றும் நிர்மல்குமார், - 24, ஆகியோர் நண்பர்கள். ஆழியாறுக்கு சுற்றுலா வந்த இவர்கள் நான்கு பேரும், பொள்ளாச்சியில் இருந்து கோவை சென்ற போது, இந்த அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நான்கு பேர் மீதும், கிணத்துக்கடவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கைது செய்தனர்.

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