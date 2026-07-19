ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் வீட்டில் 40 பவுன் நகை திருட்டு ; 4 பேர் கைது
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் வீட்டில் 40 பவுன் நகை திருட்டு ; 4 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:22 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் வீட்டில், நகை மற்றும் பணம் திருடிய நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோவை மாவட்டம் வால்பாறை கோ–ஆப்ரெடிவ் காலனியைச்சேர்ந்தவர் லீலாசுலோக்சனா, 89. இவர் அரசுப்பள்ளியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகிறார்.
இவருக்கு சொந்தமான நகை மற்றும் பணத்தை, கட்டிலுக்கு அடியில் பெட்டியில் மறைத்து வைத்திருந்தார். கடந்த வாரம் பெட்டியை திறந்து பார்த்த போது, அதில் இருந்த, 20 பவுன் நகை மற்றும் 19 ஆயிரம் ரூபாய் காணாமல் போனது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். இது குறித்து, அவர் வால்பாறை போலீசில் புகார் கொடுத்தார்.
விசாரணையில், அவரது வீட்டில் வாடகைக்கு வசித்து வரும், சக்திகுமார்,18. என்பவர் திருடியது கண்டறியப்பட்டது. நகை மற்றும் பணத்தை மீட்ட போலீசார், சக்திகுமாரை கைது செய்து கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
* வால்பாறை எம்.ஜி.ஆர்., நகரைச்சேர்ந்தவர் உதயன், 61. இவர் அரசுப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றார்.
கடந்த வாரம் இவர்கள் குடும்பத்துடன் வெளியூருக்கு சென்ற நிலையில், வீட்டில் தனியாக இருந்த அவரது மகன் நிதிஷ்குமாருக்கு அறிமுகமானவர்கள் 3 பேர் வந்துள்ளனர். அவர்கள் நிதிஷ்குமாரை ஏமாற்றி, பீரோவில் இருந்த 20 பவுன் நகையை திருடிச்சென்றனர்.
ஊருக்கு சென்று வீடு திரும்பிய ஆசிரியர் குடும்பத்தினர், பீரோவில் இருந்த நகைகள் காணாமல் போனதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
புகாரின் பேரில், வால்பாறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, வால்பாறை சோலையாறுடேம் பகுதியை சேர்ந்த துர்காதேவி, 26, துளசிமணி, 30, பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த அஸ்கர்அலி, 30 ஆகியோரை கைது செய்து அவர்களிடம் இருந்து, காணாமல் போன நகைகளை மீட்டனர். கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.