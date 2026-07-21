தன்னார்வ அமைப்பு சார்பில் முகாமில் 42 பேர் ரத்த தானம்
தன்னார்வ அமைப்பு சார்பில் முகாமில் 42 பேர் ரத்த தானம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி நாச்சிமுத்து பிரசவ விடுதியில் நடந்த ரத்த தான முகாமில், 42 பேர் ரத்த தானம் செய்தனர்.
‘முயற்சி மக்கள்’ அமைப்பு சார்பில், அரசு மருத்துவமனைக்கான ரத்த தான முகாம், நாச்சிமுத்து பிரசவ விடுதியில் நடந்தது. எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன், நகராட்சி தலைவர் சியாமளா, வட்டார மருத்துவ அலுவலர் ராஜ்குமார் ஆகியோர் முகாமினை துவக்கி வைத்தனர்.
மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை டாக்டர் மாரிமுத்து தலைமையில், மருத்துவ குழுவினர், 42 யூனிட் ரத்தம் சேகரித்தனர். சப்–கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமி ரத்த தானம் வழங்கி, ரத்த தானம் செய்தோருக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்கள், நினைவுப்பரிசுகளை வழங்கினார்.
பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையின் ரத்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஒவ்வொரு மாதமும், மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடர்ந்து முகாம் நடத்துவதாக அமைப்பினர் தெரிவித்தனர். அமைப்பின் பொள்ளாச்சி பகுதி பொறுப்பாளர் அருண்குமார், உத்திரராஜ் ஆகியோர் மருத்துவ முகாமிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.