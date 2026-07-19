/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ என்.ஜி.எம்., கல்லுாரியில் 70வது நிறுவன நாள் விழா
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி என்.ஜி.எம்., கல்லுாரியில், 70ம் ஆண்டு நிறுவன நாள் விழா நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் (பொறுப்பு) மஞ்சுளவள்ளி வரவேற்றார். கல்லுாரி தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் வாணவராயர் தலைமை வகித்தார்.
கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம், முன்னாள் முதல்வர்கள் ராஜ்குமார், முத்துக்குமரன், மாணிக்கச்செழியன் ஆகியோர் பேசினர்.
கல்லுாரியின் நிர்வாக ஆலோசனைக்குழு இயக்குனர் முனியசாமி, நிர்வாக மேலாளர் ரகுநாதன், இயக்குனர் சரவணபாபு, பேராசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.