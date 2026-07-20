மாநகரில் ஸ்டார்மிங் ஆபரேஷன் ஏழு நாட்களில் 71 பேர் கைது
மாநகரில் ஸ்டார்மிங் ஆபரேஷன் ஏழு நாட்களில் 71 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:51 PM
கோவை, ஜூலை 21–
மாநகரில் போதைப்பொருள், புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை, பயன்பாடு கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் தீவிர கண்காணிப்பு செயல்பாடுகள் நடக்கின்றன. கடந்த ஒரு வாரத்தில், மூன்று பிரிவுகளின் கீழ், 55 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 71 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மாநிலம் முழுவதும், போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக தீவிர நடவடிக்கை போலீசார் எடுத்துவருகின்றனர். கோவை மாநகரில், கடந்த 14ம் தேதி முதல் 20 வரை அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் தொடர் சோதனை நடந்தது. குறிப்பாக, அதிகாலை, இரவு, நள்ளிரவில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், 15 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 26 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்களிடம் இருந்து, 26.300 கிலோ கஞ்சா, 572 மாத்திரைகள், 7 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்ய்பட்டன.
தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களுக்கு எதிராக, 31 வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, 35 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடம் இருந்து, 231 கிலோ புகையிலை பொருட்கள், ஒரு ஆட்டோவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மதுவிலக்கு தொடர்பாக 9 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து, 22 லிட்டர் உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு தயாரிப்பு மது பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து, போலீசார் கூறுகையில், ‘ தற்போது, கஞ்சா, புகையிலை பொருட்கள் சப்ளை பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. கண்காணிப்பு, நடவடிக்கை தொடரும். முன்பு விற்பவர்களை குறிவைத்து செயல்பட்டோம், தற்போது, விற்பவர்கள் மட்டுமின்றி பயன்படுத்துபவர்களை பிடித்து சங்கிலி தொடர்போல் அனைவரையும் பிடித்து வருகிறோம், ’என்றார்.