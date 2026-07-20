போதைப்பொருள் விற்ற 81 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
கோவை: உணவு பாதுகாப்பு துறை சார்பில், கல்வி நிறுவனங்கள் அருகிலுள்ள கடைகளில், புகையிலை, போதைப்பொருள் விற்பதை தடுக்க தொடர் ஆய்வு நடக்கிறது.
இம்மாதம் மட்டும், 1,677 கடைகளில் ஆய்வு செய்ததில், 81 கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருள் இருந்ததால், ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டு, உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது. இக்கடைகளில் இருந்த, 86.52 கிலோ போதைப்பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
இதில், 79 கடைகளுக்கு தலா ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இரு கடைகள் மூன்றாவது முறையாக போதைப்பொருள் விற்றதால், ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து, உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு துறை அலுவலர் அனுராதா கூறுகையில், ‘‘கடந்தாண்டில் 165 பள்ளிகளை சுற்றியிருந்த, 405 கடைகளில் இருந்து, தடை செய்யப்பட்ட 3,054 கிலோ போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. போதைப்பொருள் விற்று பிடிபட்டவர்களுக்கு மீண்டும் உரிமம் வழங்குவதில்லை. இது தொடர்பான ஆய்வுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன,’’ என்றார்.