ரயிலில் 9.5 டன் அரிசி கடத்தல்... ஆட்கள் தப்புவது இப்படித்தான்!
ரயிலில் 9.5 டன் அரிசி கடத்தல்... ஆட்கள் தப்புவது இப்படித்தான்!
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:41 PM
கோவை: இலவச ரேஷன் அரிசியை சேகரிக்கும் கும்பல், லாரி, ரயில்களில் அண்டை மாநிலங்களுக்கு கடத்தி அதிக விலைக்கு விற்கின்றன. குறிப்பாக கேரளாவுக்கு அதிகமாக கடத்தப்படுகிறது.
ரயிலில் அனுப்பும் பார்சல்கள், மூட்டைகளை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறது. அதனால் 6 மாதங்களில், 9,435 கிலோ ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். ஆனால், 24 சம்பவங்கள் நடந்தும், அரிசி தான் சிக்கியதே தவிர, கடத்திய ஆசாமிகள் சிக்கவில்லை. ஒரே ஒருவர் எதேச்சையாக பிடிபட்டார்.
”ரயில் கிளம்புவதற்கு ஓரிரு நிமிடங்கள் முன்பு அவசரமாக அரிசி மூட்டைகளை ஏற்றுகின்றனர். ஏற்றியதும் அதன் அருகில் இருக்காமல் தள்ளி செல்கின்றனர். சோதனையில் மூட்டைகள் பிடிபட்டால், சம்பந்தமே இல்லாதவர்கள் போல நழுவி விடுகின்றனர்” என ஒரு அதிகாரி விளக்கினார்.
ஸ்டேஷன்களில் சி.சி.டி.வி. கேமரா இல்லாத இடங்களிலும் கேமரா பொருத்த போகிறோம். அதன் பிறகு யாரும் தப்ப முடியாது என்றார் அவர்.