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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ நாளை ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில்  தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிக்கு விழா

நாளை ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில்  தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிக்கு விழா

நாளை ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில்  தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிக்கு விழா

ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM

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 கோவை: பூஜ்யஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் அவதாரத்திருநாள் பெருவிழா நாளை (ஆக.,4) ராம்நகர் ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில் நடக்கிறது.

இந்நிகழ்ச்சியை ஸ்ரீ ஜகதாத்மானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் தலைமையில் இயங்கும் தர்மசிந்தனை சமிதி நடத்துகிறது. காலை 9 மணிக்கு தீபம் ஏற்றி, கடவுள் வாழ்த்து பக்தி இசையுடன் நிகழ்ச்சி துவங்குகிறது.

பூஜ்யஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு படக்காட்சியும், ஜகதாத்மானந்த சரஸ்வதி, ததேவானந்தசரஸ்வதி, சுத்தவித்யானந்த சரஸ்வதி, கணேஷ ஸ்வரூபானந்த சரஸ்வதி, தத்வாத்மானந்தசரஸ்வதி சுவாமிகள் அருளுரை வழங்குகின்றனர். 

தர்மசிந்தனை சமிதியின் செயலி வெளியீடும், மலைவாழ் மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை வழங்குதலும் நடக்கவுள்ளன. சுவாமி ஸதாத்மானந்த சரஸ்வதி நிறைவுரை நிகழ்த்துகிறார்.

பூஜ்யஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் திருவுருவ படத்துக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தி குருமார்களிடம் ஆசி பெறும் நிகழ்வோடு மதியம் 2 மணிக்கு நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது.  

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