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பஸ் போகாத வழித்தடத்தில் நிழற்குடை

பஸ் போகாத வழித்தடத்தில் நிழற்குடை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:00 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:00 PM

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ஹோப் காலேஜ்: உப்பிலிபாளையம் முதல் கோல்டுவின்ஸ் வரை அவிநாசி ரோட்டின் இருபுறமும் பஸ் ஸ்டாப் நிழற்குடைகள், மேம்பாலம் கட்டிய சமயத்தில் அகற்றப்பட்டன. மீண்டும் நிழற்குடைகள் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. சில இடங்களில் மாநகராட்சி நிதியிலும், சில இடங்களில் தனியார் நிறுவனங்களாலும் வைக்கப்படுகின்றன.

நிழற்குடை அமைய வேண்டிய இடத்தை மாநகராட்சி நகரமைப்பு பிரிவினர், நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலை பாதுகாப்பு குழுவினர், போக்குவரத்து போலீசார், வட்டார போக்குவரத்து துறையினர் இணைந்து இறுதி செய்ய வேண்டும். இருக்கை வசதி, அவ்வழித்தடத்தில் செல்லும் பஸ்கள் எண் மற்றும் நேரம், கடிகார வசதி உள்ளிட்டவை செய்ய வேண்டும். இதுகுறித்து கவலைப்படாத மாநகராட்சி, தனியார் நிறுவனங்கள் விளம்பரங்கள் செய்வதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. பயணிகள் வசதியை கருத்தில் கொள்ளாமல், தனியார் நிறுவனங்கள் பாதிக்கக் கூடாது என்பதில் அதிகாரிகள் கவனமாக இருக்கின்றனர்.

வரதராஜா மில் முன் சர்வீஸ் ரோட்டில் இரு பயணிகள் நிழற்குடை புதிதாக அமைக்கப்படுகின்றன. இவ்வழியாக பஸ்கள் செல்வதேயில்லை. பஸ்களே செல்லாத ரோட்டில் பயணிகள் நிழற்குடை எதற்கு. அந்த ரோட்டில் செல்ல பஸ்கள் திரும்புவதற்கே போதிய இடமே இல்லாத பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்கின்றனர்.

வணிக வளாகத்துக்கு முன் அமைத்தால், கடைகளின் முகப்பு மறைக்கும், வர்த்தகம் பாதிக்கும் என்பதற்காக, நிழற்குடையை பயணிகளுக்கு உபயோகமில்லாத இடத்தில் மாநகராட்சி அமைக்கிறது. வியாபாரிகளுக்காக இடத்தை மாற்றிய அதிகாரிகள், பயணிகளுக்காகவே நிழற்குடை அமைக்கப்படுகிறது என்பதை உணராதது ஏனோ!

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