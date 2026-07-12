மாநில வாலிபால் போட்டியில் அபிராமிக்கு இரண்டாம் இடம்

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மாநில வாலிபால் போட்டியில் அபிராமிக்கு இரண்டாம் இடம்
மாநில வாலிபால் போட்டியில் அபிராமிக்கு இரண்டாம் இடம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM
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கோவை: மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் சத்தி ரோடு, எஸ்.என்.எஸ்., கல்வி நிறுவனத்தில் இரு நாட்கள் நடந்தது. ஆண்களுக்கு கபடி, வாலிபால், கால்பந்து, பேட்மின்ட்ன் போட்டிகளும், பெண்களுக்கு பேட்மின்டன், த்ரோபால் போட்டிகளும் தனித்தனியே நடத்தப்பட்டன. ஆண்களுக்கான வாலிபால் போட்டியில் 30க்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்றன.
இறுதிப்போட்டியில் சேலம் எஸ்.கே.எஸ்.நர்சிங் கல்லுாரி அணி, 25–19, 25–23 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்ரீ அபிராமி நிறுவன அணியை வென்றது. இரண்டாம் இடம் பிடித்த அணியை கல்லுாரி சேர்மன் பெரியசாமி, உடற்கல்வி இயக்குனர் ஜோயலமர்சன் பாராட்டினர்.