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மக்காச்சோள உற்பத்தியை பெருக்க நடவடிக்கை அவசியம்

மக்காச்சோள உற்பத்தியை பெருக்க நடவடிக்கை அவசியம்

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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உடுமலை: தீவன உற்பத்திக்கு பிரதானமாக உள்ள, மக்காச்சோள உற்பத்தியை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

உடுமலை,  பல்லடம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கறிக்கோழி உற்பத்தி பிரதான தொழிலாக நடைபெற்று வருகிறது.

இங்கு 3,000-க்கும் மேற்பட்ட கறிக்கோழிப்பண்ணைகள் இயங்கி வருகின்றன. கறிக்கோழிகளுக்கான பிரதான தீவனமாக மக்காச்சோளம் உள்ளதால், இதன் தேவை ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

இச்சூழலில், மக்காச்சோள உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில், தமிழக அரசு பட்ஜெட்டில் , 35 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறது.

தமிழகத்தில் கறிக்கோழித் தீவனத்திற்காக மட்டும் ஆண்டுக்கு, 30 லட்சம் டன் மக்காச்சோளம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால், மாநிலத்தில், 5 லட்சம் டன் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

இதனால் நிலவும் கடும் பற்றாக்குறையைப்போக்க, அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து கூடுதல் விலை கொடுத்து மக்காச்சோளத்தை வாங்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதுவே கறிக்கோழிகளின் உற்பத்தி அடக்க விலை உயர்வதற்கும் முக்கியக் காரணமாக அமைகிறது.

தமிழகத்திலேயே தேவைக்கு ஏற்ப மக்காச்சோளம் கிடைக்கும் பட்சத்தில், கோழிப்பண்ணையாளர்களின் உற்பத்திச் செலவு கணிசமாகக் குறையும்.

எனவே, அரசு ஒதுக்கியுள்ள இந்த நிதியை மக்காச்சோள உற்பத்தியை பெருக்குவதற்குப் பயன்படுத்த வேண்டும். இது விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருவாயைத் தருவதோடு, கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்களுக்கும் பெரும் பயனளிப்பதாக அமையும்.

இவ்வாறு தெரிவித்தனர்.

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