/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ நடிகர் சிவாஜி நினைவு தினம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
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கோவை: மாநகர் மாவட்ட காங்கிரஸ் கலை பிரிவு சார்பில், மறைந்த நடிகர் சிவாஜிகணேசனின் 25ம் ஆண்டு நினைவு தினம் முன்னிட்டு, சிவானந்தா காலனியில் அஞ்சலி கூட்டம் நேற்று நடந்தது. கலைப்பிரிவு மாவட்டத் தலைவர் ராஜ்குமார் தலைமை வகித்தார். கோவை மாநகர் மாவட்ட காங்., கமிட்டி தலைவர் விஜயகுமார், முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் மனோகரன், மாநிலத் துணைத்தலைவர் அழகு ஜெயபால், தொழிற்சங்க தலைவர் செல்வம், மாநில நிர்வாகி செல்வராஜ் ஆகியோர் சிவாஜி உருவ படத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.