சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற ஆலோசனை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற ஆலோசனை
ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM
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மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, நஞ்சப்பா ரோட்டில் உள்ள கனகராஜ் இலவச ஐ.ஏ.எஸ்., பயிற்சி மையம் சென்றார்.
அங்கு மாணவர்களிடம் ரவி தேஜா பேசியதாவது:
நாட்டின் முன்னேற்ற பயணத்தில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்ற சிந்தனை உள்ளவர்களுக்கு, ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ்., பணி நிறைய வாய்ப்பு வழங்கும்.
மூன்று ஆண்டுகள் கடினமாக உழைத்தால் தேர்வில் வெற்றி பெறலாம். தினசரி ஒரு மணி நேரம் செய்தித்தாள்கள் படிக்க வேண்டும்.
நிகழ்வுகளை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நேர மேலாண்மை அவசியம். தினசரி மாதிரி தேர்வுகளை எழுதுவதுடன், பழைய வினாத்தாள்களையும் படிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.