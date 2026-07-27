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குழந்தைகளை கட்டாயம் படிக்க வைக்கணும் வடமாநில பெற்றோருக்கு அறிவுரை

குழந்தைகளை கட்டாயம் படிக்க வைக்கணும் வடமாநில பெற்றோருக்கு அறிவுரை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM

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தொண்டாமுத்தூர்: பாக்கு ஷெட்களில் பணிபுரியும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என, ஆசிரியர்கள் அறிவுரை வழங்கினர்.

தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில், 65 பாக்கு ஷெட்கள் உள்ளன.‌ இதில், நூற்றுக்கணக்கான வடமாநிலத்தொழிலாளர்கள், குடும்பத்துடன் தங்கி பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

இவர்களின் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதில்லை. சில இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்களாக பணியில் அமர்த்தி வருகின்றனர்.

டிச., மாதத்தில், தொழிலாளர் நலத்துறையினர் இங்குள்ள பார்க் ஷெட்களில் சோதனை நடத்தியபோது, குழந்தை தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, பாக்கு ஷெட் உரிமையாளருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில் உள்ள அரசு துவக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள், பாக்கு ஷெட்களுக்கு சென்று, குழந்தைகளை அழைத்து வந்து பள்ளியில் சேர்க்கின்றனர். இருப்பினும், பெற்றோர்கள் தினசரி குழந்தைகளை அனுப்புவதில்லை.

இந்நிலையில், தொண்டாமுத்தூர் வட்டார கல்வி அலுவலர் ரமேஷ் தலைமையில், பாக்கு ஷெட் உரிமையாளர்களுடனான ஆலோசனை கூட்டம், தொண்டாமுத்தூர் அரசு துவக்கப்பள்ளியில் நேற்று நடந்தது.

இதில், தலைமையாசிரியர் சாரதா, வட்டார வள மைய மேற்பார்வையாளர் அம்சவேணி மற்றும் பாக்கு ஷெட் உரிமையாளர்கள் பங்கேற்றனர்.

வட்டார கல்வி அலுவலர் ரமேஷ் பேசுகையில், இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், வடமாநில தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளும் கட்டாயம் கல்வி கற்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் வீடு வீடாக சென்று மாணவர்களை பள்ளியில் சேர்த்தாலும், மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வராததால், வருகை பதிவு சதவீதம் குறைகிறது.

இடைநிற்றல் அதிகரிக்கிறது. எனவே இடை நிற்றலை தவிர்க்கவும், வருகை சதவீதத்தை அதிகரிக்கவும், பாக்கு ஷெட் உரிமையாளர்கள் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கான அனைத்து வசதிகளையும், பள்ளிக்கல்வித்துறை செய்து தரும்,’’ என்றார்.

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