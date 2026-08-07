வேளாண் விளைபொருட்கள் ரூ.20 லட்சத்துக்கு விற்பனை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ வேளாண் விளைபொருட்கள் ரூ.20 லட்சத்துக்கு விற்பனை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:01 PM
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அன்னுார்: அன்னுாரில் நடந்த ஏலத்தில், ரூ.20 லட்சத்துக்கு வேளாண் விளைப்பொருட்கள் ஏலத்தில் விற்பனையாயின.
அன்னுார் – சத்தி சாலையில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், வாராந்திர ஏல விற்பனை நடந்தது. 30 ஆயிரத்து 520 தேங்காய்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. தேங்காய் பச்சை ரகம், கிலோ 45 --– 47 வரையும், தேங்காய் கருப்பு ரகம், கிலோ 47 -– 54 ரூபாய் வரையும் விற்பனையாயின. தேங்காய் கொப்பரை, கிலோ, 125 – 167 ரூபாய் வரையும், தேங்காய் தொட்டி, கிலோ, 33 ரூபாய் வரை என, மொத்தம், 20.53 லட்சத்துக்கு விளைப்பொருட்கள் விற்பனையாயின. 223 விவசாயிகள் பயனடைந்தனர் என, கோயம்புத்துார் விற்பனை குழு முதுநிலை செயலாளர் ஆறுமுக ராஜன் தெரிவித்தார்.