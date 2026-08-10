பட்டா எண்களை இணைக்க வேளாண் துறை அறிவுரை

ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM
பெ.நா.பாளையம்: விவசாயிகள், தங்கள் நிலங்களில் உள்ள அனைத்து பட்டா எண்களையும், விவசாய அடையாள எண்ணில் சேர்க்க, பெரியநாயக்கன்பாளையம் வேளாண்துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
விவசாயி ஒருவருக்கு பல பட்டாக்கள் இருந்தாலும், அவர் ஒரு பட்டாவில் உள்ள நிலத்தை மட்டுமே பதிவு செய்து விவசாய அடையாள எண் பெறுகிறார்கள். மீதமுள்ள நிலங்களில் உள்ள விவரங்களை, வேளாண் துறை அலுவலர்கள் உதவியுடன் பதிவு செய்ய வேண்டும் என, வேளாண் துறையினர் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
சில விவசாயிகள் தங்களது நிலங்களில் ஒரு பட்டாவை மட்டும் பதிவு செய்து அடையாள எண் பெற்றுள்ளனர். அதாவது, பல பட்டாக்கள் இருந்தாலும், அவர் ஒரு பட்டாவில் உள்ள நிலத்தை மட்டுமே பதிவு செய்து, பதிவு எண் பெறுகின்றனர். தங்களது மீதமுள்ள நிலங்களில் உள்ள விவரங்களையும், பதிவு செய்து பட்டா எண் பெற வேண்டும். எனவே, விவசாயிகள், தங்களுடைய அனைத்து பட்டாக்கள், ஆதார் எண் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண் ஆகியவற்றுடன் வேளாண்துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு, அனைத்து பட்டாக்களையும் விவசாய அடையாள எண்ணில் சேர்க்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதனால், மத்திய, மாநில அரசு வேளாண் திட்டங்கள் வாயிலாக மானியம் பெறவும், பயிர் கடன், உர வினியோகம் உள்ளிட்ட அரசு நலத் திட்டங்களின் பலன்களை பெற முடியும்.
இத்தகவலை பெரியநாயக்கன்பாளையம் வேளாண்துறையினர் தெரிவித்தனர்.