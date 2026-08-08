/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கோவையில் ஏ.ஐ. பார்க் அரசுக்கு வேண்டுகோள்
ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
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பொள்ளாச்சி: கோவையில்,20 லட்சம் சதுரடியில் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தை ஊக்குவிப்பதற்கான ஐ.டி. பார்க் அமைக்கப்படும் என,கடந்த ஆண்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார். இதன்வாயிலாக,10,000 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் என்றார். இதற்காக பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில்,18 ஏக்கர் இடம் பார்த்தனர்.
புனே போல ஐ.டி. துறையில் பெரிய வளர்ச்சி அடைவதற்கான எல்லா தகுதியும் கோவைக்கு இருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் உள்ளன. அவர்கள் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆகவே, த.வெ.க., அரசு தாமதம் இல்லாமல் கோவையில் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப பார்க் அமைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என, தொழில் துறையினர் தெரிவித்தனர்.