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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ அ.தி.மு.க.,வை  அசைக்க முடியாது ! முன்னாள் அமைச்சர் பேச்சு 

அ.தி.மு.க.,வை  அசைக்க முடியாது ! முன்னாள் அமைச்சர் பேச்சு 

அ.தி.மு.க.,வை  அசைக்க முடியாது ! முன்னாள் அமைச்சர் பேச்சு 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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பொள்ளாச்சி: கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க., பொள்ளாச்சி கிழக்கு ஒன்றிய நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம், புளியம்பட்டியில் நடந்தது. ஒன்றிய செயலாளர் செந்தில்குமார் தலைமை வகித்தார். முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., கஸ்துாரி வாசு, கிணத்துக்கடவு மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் திருஞானசம்பந்தம் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

மாவட்ட செயலாளர், முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பேசியதாவது:

அ.தி.மு.க., வரலாறு, அரை நுாற்றாண்டு தாண்டியது. மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவால் பாதுகாக்கப்பட்ட இயக்கத்தை எந்த கொம்பனாலும் அசைக்க முடியாது.

இந்த கட்சியை தீர்ந்து போன சக்தி என கூறுகின்றனர். அ.தி.மு.க., மக்களுக்கான சக்தி. மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்கள் வழியில், பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி கட்சியை வழி நடத்துகிறார். இவர், எளிமையான மனிதர்.

இந்த கட்சியில் இருந்த பச்சோந்திகள் ஓடிவிட்டனர். ஆட்சியில் இருந்த போது பதவி சுகம் அனுபவித்தவர்கள், பதவிக்காக ஓடி விட்டனர். மண்புழுக்களாக தொண்டர்கள் கட்சிக்காக உழைத்து வருகின்றனர். ஏமாந்த காலம் போதும்; அ.தி.மு.க., விரைவில் நல்ல சூழல் அடையும். இது நம்ம கட்சி, நம்மால் உருவான கட்சி என்ற எண்ணத்தில் உழைக்க வேண்டும். உள்ளாட்சியில் வெற்றி பெற பாடுபட வேண்டும். மீண்டும் அ.தி.மு.க., ஆட்சி மலரும்.

இவ்வாறு, பேசினார்.

ஆனைமலை: வால்பாறை தொகுதியில் ஆனைமலை கிழக்கு ஒன்றியம் அ.தி.மு.க., சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. ஒன்றிய செயலாளர் பிரகாஷ் தலைமை வகித்தார். முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பேசினர்.

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