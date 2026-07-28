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மாநில கபடி போட்டியில் அக்சரம் பள்ளி 2ம் இடம்

மாநில கபடி போட்டியில் அக்சரம் பள்ளி 2ம் இடம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM

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பெ.நா.பாளையம்: செங்கல்பட்டில் நடந்த மாநில அளவிலான சி.பி.எஸ்.சி., 6வது கிளஸ்டர் மாணவிகளுக்கான கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், கோவை மத்தம்பாளையம் அக்சரம் சர்வதேச பள்ளி அணி இரண்டாம் இடம் பெற்றது.

செங்கல்பட்டில் உள்ள கோகுலம் பப்ளிக் பள்ளியில் போட்டிகள் நடந்தன. இதில், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த, 54 சி.பி.எஸ்.சி., பள்ளிகள் போட்டியில் கலந்து கொண்டன.

முதல் போட்டியில், அமிர்த வித்யாலயம் எட்டிமடை அணியையும், முன் கால் இறுதி போட்டியில், தஞ்சாவூர் போதி கேம்பஸ் வேலம்மாள் பள்ளி அணியையும், கால் இறுதி போட்டியில், செங்கல்பட்டு விகாஸ் மன்ற பப்ளிக் பள்ளியையும், அரையிறுதி போட்டியில், அம்பாசமுத்திரம் வேல்ஸ் வித்யாலயா பப்ளிக் பள்ளியையும், மத்தம்பாளையம் அக்சரம் சர்வதேச பள்ளி அணி வென்று, இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.

இறுதிப்போட்டியில், தூத்துக்குடி அமிர்த வித்யாலயா அணியுடன் மத்தம் பாளையம் அக்சரம் சர்வதேச பள்ளி அணி மோதியது. இதில், இரண்டாம் இடம் பிடித்தது. மாநில அளவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த அணியை அக்சரம் பள்ளி தாளாளர் சிவகுமார், செயலாளர் ரமேஷ் குமார் உள்ளிட்டோர் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

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