/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
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பேரூர்: தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில், மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் உள்ள குறைகளை நீக்க வலியுறுத்தி, பேரூர் தாலுகா அலுவலகத்தின் முன்பு நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
சங்க தலைவர் குப்புராஜ் தலைமை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்டத்தில், தமிழக அரசு வெளியிட்ட மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் ஓய்வூதியர்கள் ஏற்கும் வகையில் இல்லை. ஓய்வூதியர்கள் விருப்பமின்றி கட்டாய பிரீமியமாக ரூ.644 ரூபாய் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது.
அவசரத்துக்கு, பட்டியல் இல்லாத மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றால், 60 சதவீதம் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்பது நியாயமற்ற செயல்.
எனவே காப்பீடு திட்டத்தில் உள்ள அனைத்து குறைகளையும் நீக்கி, காசு இல்லாமல் மருத்துவத்தை உறுதி செய்து அரசாணை பிறப்பிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.