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தேசிய கால்பந்து அகாடமிக்கு அன்னூர் மாணவர் தேர்வு

தேசிய கால்பந்து அகாடமிக்கு அன்னூர் மாணவர் தேர்வு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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அன்னூர்: அன்னூரைச் சேர்ந்த மாணவர் தேசிய கால்பந்து அகாடமியில் பயிற்சி பெற தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலம், மொகாலியில், சர்வதேச கால்பந்து பயிற்சியாளர்களால் மினர்வா அகாடமி நடத்தப்படுகிறது. இந்த அகாடமியின் கால்பந்து குழு, சர்வதேச போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் பங்கேற்க தமிழகம், கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வீரர்களை தேர்வு செய்யும் முகாம் நடத்தியது.

இதில் தமிழகத்திலிருந்து அன்னூரைச் சேர்ந்த மாணவர் ஜெய் சூர்யா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அன்னூர் கே.ஜி. இன்டர்நேஷனல் பள்ளியில் நான்காம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். அன்னூர் கால்பந்து கழகம் மற்றும் பிளே லூப் டர்ப் வாயிலாக பயிற்சி பெற்று வருகிறார். மாணவரின் தந்தை சுரேஷ் குமார் கூறுகையில், ‘தேர்வு செய்யப்பட்டோருக்கு 8 ஆண்டுகளுக்கு முழுமையாக இலவசமாக பயிற்சி தருகின்றனர். கல்வி, தங்குமிடம், உணவு இலவசம். தமிழகத்திலிருந்து ஜெய்சூர்யா, தென் மாநிலங்களில் இருந்து மொத்தம் 40 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர், என்றார்.

தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவருக்கு பள்ளி நிர்வாகிகள், கால்பந்து வீரர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

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