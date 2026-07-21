துாய்மை பணியாளர்கள் என்ன கொத்தடிமைகளா?

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
வடவள்ளி: மாநகராட்சியில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு காலை 6 முதல் மதியம் 2 மணி வரை பணி நேரம் உள்ளது. 39வது வார்டில் மட்டும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் மேற்பார்வையாளர் இணைந்து, வார்டில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களை மாலை 6 மணி வரை பணியாற்ற வைப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அண்ணல் அம்பேத்கர் சுகாதார துப்புரவு மற்றும் பொதுப் பணியாளர் சங்கம் அளித்துள்ள புகாரில், ‘பிற வார்டுகளில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு 7 மணி நேரம் பணி, ஒரு மணி நேரம் உணவு இடைவேளை விடப்படுகிறது. இந்த வார்டில் மட்டும் 12 மணி நேரம் பணியாற்றுகிறார்கள்.
தூய்மை பணியாளர்களை கொத்தடிமையாக நடத்தும் நடைமுறையை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனே தடுக்க வேண்டும். மற்ற வார்டுகளை போல சரியான பணி நேரத்தை கடைபிடிக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் உத்தரவிட வேண்டும்’ என கூறப்பட்டுள்ளது.