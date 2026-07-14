சோலார் மின் வேலிகளில் மின்சாரம் செலுத்தப்படுகிறதா?
சோலார் மின் வேலிகளில் மின்சாரம் செலுத்தப்படுகிறதா?
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:24 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதியையொட்டியுள்ள பகுதிகளில், சட்டவிரோதமாக சோலார் மின் வேலிகளில், மின்சாரம் செலுத்தப்படுகிறதா என வனத்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வனப்பகுதியையொட்டி காட்டு யானை, காட்டுப் பன்றி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் தொந்தரவு அதிகம் உள்ளது. வனவிலங்குகள் விளைநிலங்களுக்குள் புகாமல் இருக்க, சோலார் மின்வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. யானைகள் அதனை மிகவும் சுலபமாக மிதித்தும், மரக்கிளைகளை தூக்கி வீசியும் சேதப்படுத்தி விளை நிலங்களுக்கு சென்று பயிர்களை சேதப்படுத்தி விடுகின்றன. இதனால் சில இடங்களில் சோலார் மின் வேலிகளில், தொங்கு சோலார் மின் வேலி வகைகளை விவசாயிகள் பலரும் உபயோகித்து வருகின்றனர். இதனிடையே சில பகுதிகளில், நேரடி மின்சாரம் மின்வேலியில் சட்டவிரோதமாக பாய்ச்சப்படுகிறதா என மேட்டுப்பாளையம் வனத்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து, மேட்டுப்பாளையம் வனத்துறை வனவர் சிங்காரவேலு கூறுகையில், சோலார் மின் வேலிகளில், அனுமதி அளிக்கப்பட்ட அளவே அதில் மின் அழுத்தம் இருக்க வேண்டும். மின் அளவை கணக்கீடும் கருவி வாயிலாக சோலார் மின் வேலிகளில் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. சோதனையின் போது நேரடியாக மின்சாரம் செலுத்தப்பட்டிருந்தால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என்றார்.
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