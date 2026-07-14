குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:12 PM
கிணத்துக்கடவு: சொக்கனூரில் உள்ள தனியார் கல்குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிணத்துக்கடவு, சொக்கனூர் ஊராட்சியில் உள்ள தனியார் கல்குவாரிக்கு அனுமதி வழங்குவதை எதிர்த்து, அப்பகுதி விவசாயிகள் கிணத்துக்கடவு பழைய பஸ் ஸ்டாப் அருகே கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது:
கடந்த ஜனவரி மாதம் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், சட்டக்கல்புதூரில் கைவிடப்பட்ட கல்குவாரியை துவங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் பலர் மனு வழங்கினர். இதற்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
ஆனால், இதே கல்குவாரிக்கு அனுமதி வழங்க கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளனர். அந்த தனியார் கல்குவாரி உரிமையாளர் இந்த தீர்மானம் வாயிலாக குவாரியை திறக்க ஆயத்தமாகி வருகிறார்.
கல்குவாரி துவங்கும் பட்சத்தில் மக்கள் பலருக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும். எனவே, முறைகேடாக இயற்றப்பட்ட தீர்மானத்தையும், கல்குவாரி அனுமதியை நிராகரிக்க மாவட்ட கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.