புலிகள் தினத்தையொட்டி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு

புலிகள் தினத்தையொட்டி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு
புலிகள் தினத்தையொட்டி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:30 PM
வால்பாறை: சர்வதேச புலிகள் தினத்தையொட்டி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
உலக புலிகள் தினத்தையொட்டி, வால்பாறை அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, முதல்வர் கோபி தலைமையில் நடந்தது. கல்லுாரி பேராசிரியர் பெரியசாமி வரவேற்றார். நிகழ்ச்சியில் வனவர் திலகர், இயற்கைக்கான உலக நிதியம் ஒருங்கிணைப்பாளர் நவீன்குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு புலிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் பேசியதாவது:
புலிகளை பாதுகாத்தால் தான் புவியை காக்க முடியும். காடுகளையும், இயற்கை வளங்களையும் பாதுகாக்க புலிகளை பாதுகாக்க வேண்டும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் புலிகளின் எண்ணிக்கை அதிக அளவில் உள்ளது.
அக்காமலை கிராஸ் ஹில்ஸ் பகுதியில் புலிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளதால், சுற்றுலா பயணியர் இங்கு செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. காடுகளை பாதுகாக்கவும், இயற்கையை பாதுகாக்கவும் வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பது அனைவரின் கடமையாகும்.
வனத்தை பாதுகாப்பதில் சிறந்த பாதுகாவலனாக விளங்கும், புலிகள் குறித்த நன்கு அறிய வனவிலங்குகள் சார்ந்த புத்தகங்களை மாணவர்கள் அதிக அளவில் படிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.