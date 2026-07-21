/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ காடுகளை பாதுகாக்க விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
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கோவை: கோவை அரசு கலைக்கல்லுாரியின் சுற்றுச்சூழல் மன்றம் சார்பில் வனத்திருவிழா, கல்லுாரி முதல்வர் எழிலி தலைமையில் நடந்தது. மாவட்ட வன பாதுகாவலர் வெங்கடேஷ்பிரபு பங்கேற்று, கல்லுாரி மைதானத்தில் மரக்கன்று நட்டு, விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார்.
காடுகளை பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தியபடி, 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பேரணியில் பங்கேற்றனர். அரசியல் அறிவியல் துறைத்தலைவர் கனகராஜ், பேராசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.