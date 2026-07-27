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‘போதையில்லா தமிழகம்’ உருவாக விழிப்புணர்வு வாகன பேரணி
‘போதையில்லா தமிழகம்’ உருவாக விழிப்புணர்வு வாகன பேரணி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:15 PM
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சூலுார்: சூலுார் சட்டசபை தொகுதி ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ இயக்கம் சார்பில், போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
ஒரு பகுதியாக, ‘போதையில்லா தமிழகம்’ உருவாக்க வலியுறுத்தி, இயக்கம் சார்பில், இரு சக்கர வாகன பேரணி நடத்தப்பட்டது. பாப்பம்பட்டி பிரிவில் இருந்து, சூலுார் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை சென்ற வாகன பேரணியில், 200க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர். போதைக்கு எதிரான பதாகைகளை பேரணியில் ஏந்தி வந்தனர். புது பஸ் ஸ்டாண்டில் நடந்த கூட்டத்தில், போதையில்லா தமிழகத்தை உருவாக்க செய்ய வேண்டிய பணிகள் குறித்து நிர்வாகிகள் பேசினர். போதைக்கு எதிரான உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனர். பழனிசாமி, ரவிக்குமார், பெரியசாமி, சதாசிவம், சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.