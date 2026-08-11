குட்டி யானையின் பாகன் உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:21 PM
சிறுமுகை: சிறுமுகை லிங்காபுரம் பகுதியில் அண்மையில், குட்டி யானை தாயை பிரிந்த நிலையில், தாயிடம் சேர்க்கும் முயற்சியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர்.
அந்த முயற்சி தோல்வி அடைந்தது. தொடர்ந்து குட்டி யானைய மீட்ட வனத்துறையினர், சிறுமுகை அடுத்துள்ள பெத்திக்குட்டையில் உள்ள, வன உயிரின இடமாற்றம் மற்றும் சிகிச்சை மையத்தில், வைத்து யானையை பராமரித்தனர். இந்த குட்டி யானையை பராமரிக்கும் பணிக்காக, ஆனைமலை கோழிக்கமுத்தி யானைகள் முகாமிலிருந்து, பாகன் முருகன்,50, என்பவர் வரவழைக்கப்பட்டு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டார். குட்டி யானை கோழிக்கமுத்தி முகாமுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. பாகன் முருகன் செல்லவில்லை. இந்நிலையில் வன உயிரின இடமாற்றம் மற்றும் சிகிச்சை மையத்தில் தங்கியிருந்த பாகன் முருகனுக்கு, நேற்று முன்தினம் திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
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