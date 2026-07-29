/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கோவை குற்றாலத்தில் குளிக்க வந்தது தடை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
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சாடிவயல்: மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில், கடந்த இரு தினங்களாக தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஓடைகளில், நீர்வரத்து அதிகரித்து கோவை குற்றாலம் அருவியில், நேற்று காலை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், அருவிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.
போளுவாம்பட்டி வனச்சரகர் சரவணன் கூறுகையில்,‘‘வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்களின் நலன் கருதி, கோவை குற்றாலம் தற்காலிகமாக மூடப்படுகிறது,’’ என்றார்.