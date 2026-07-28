/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கத்திக்குத்து வழக்கில் பீகார் வாலிபருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
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பெ.நா.பாளையம்: பீகார் வாலிபரை கத்தியால் குத்திய இன்னொரு பீகார் வாலிபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பீகாரைச் சேர்ந்தவர் தீபக்குமார்,25. இவர் கடந்த, 19ம் தேதி கோவை கவுண்டம்பாளையம் வந்தார். பீகாரரைச் சேர்ந்த குணாளனுடன், ஒரே அறையில் தங்கி, இருவரும் பெயிண்ட் அடிக்கும் வேலை செய்து வந்தனர். 25ம் தேதி சமையல் பாத்திரங்களை துலக்குவதில் இருவருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. பின்னர், சமாதானமாகி அறையில் படுத்து தூங்கினர். நள்ளிரவில் குணாளன், தீபக் குமாரின் அடிவயிற்று பகுதியில் கத்தியால் குத்தி விட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார். தீபக் குமார் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். கவுண்டம்பாளையம் போலீசார், குணாளனை தேடி வருகின்றனர்.